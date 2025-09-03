Газета
Главная / Политика /

Путин: однополярный мир должен прекратить свое существование

Ведомости

Однополярный мир должен прекратить свое существование, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Он рассказал, что многополярность не подразумевает появление новых гегемонов. По словам Путина, речь идет о равных правах всех участников международного общения.

1 сентября на заседании глав государств в формате «ШОС плюс» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире уже наступила многополярность, и ШОС и БРИКС тому подтверждение. При этом белорусский лидер отметил, что организации существуют не во вред G7 или G20 и не собираются конкурировать с ними.

В рамках Совета глав государств-членов ШОС лидеры опубликовали заявление. В нем они выступают за создание многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН. При этом они предложили провести «всеобъемлющую реформу» организации.

