Путин: однополярный мир должен прекратить свое существование

1 сентября на заседании глав государств в формате «ШОС плюс» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире уже наступила многополярность, и ШОС и БРИКС тому подтверждение. При этом белорусский лидер отметил, что организации существуют не во вред G7 или G20 и не собираются конкурировать с ними.