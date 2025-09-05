Путин назвал Москву лучшим местом для встречи с Зеленским

«Украинская сторона хочет эту встречу и предлагает эту встречу, я сказал – готов, пожалуйста. Приезжайте, мы точно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия 100%. Но если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то, мне кажется это избыточные запросы в наш адрес. Если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы», – сказал он.