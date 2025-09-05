Путин назвал Москву лучшим местом для встречи с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин готов ко встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лучшим местом для этого является Москва, заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Украинская сторона хочет эту встречу и предлагает эту встречу, я сказал – готов, пожалуйста. Приезжайте, мы точно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия 100%. Но если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то, мне кажется это избыточные запросы в наш адрес. Если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы», – сказал он.
3 сентября Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР заявил, что готов к встрече с Зеленским, и пригласил президента Украины в Москву.
Позже МИД Украины отверг это предложение. Глава ведомства Андрей Сибига тогда заявил, что Зеленский серьезно относится к встрече с Путиным, но не согласится на «заведомо неприемлемые предложения».
О готовности Путина провести встречу с Зеленским говорил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News 19 августа. При этом он указал, что не обещает, что президенты России и Украины «выйдут из той комнаты лучшими друзьями» и с мирным соглашением.