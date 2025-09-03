МИД Украины отверг возможность приезда Зеленского в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский серьезно относится к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, но не согласится на «заведомо неприемлемые предложения». Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Это серьезные предложения – и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент», – заявил он (цитата по «РБК-Украина»).
Украинский министр вновь заявил, что «только усиление давления может заставить Россию в конце концов серьезно отнестись к мирному процессу». По словам министра иностранных дел, в настоящее время как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России. Среди них – Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.
3 сентября Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР заявил, что готов к встрече с украинским лидером Зеленским и пригласил президента соседней страны в Москву.
19 августа AFP со ссылкой на источники передавало, что Путин действительно предлагал провести встречу с Зеленским в Москве. С такой инициативой российский президент выступил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Позже стало известно, что, по данным агентства, президент Украины отказался от предложения о встрече в Москве.