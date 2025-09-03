МИД Украины отверг возможность приезда Зеленского в Москву

19 августа AFP со ссылкой на источники передавало, что Путин действительно предлагал провести встречу с Зеленским в Москве. С такой инициативой российский президент выступил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Позже стало известно, что, по данным агентства, президент Украины отказался от предложения о встрече в Москве.