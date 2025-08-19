AFP: Путин предложил Зеленскому провести встречу в Москве
Президент России Владимир Путин предложил организовать встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, данное предложение прозвучало во время телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они обсудили возможную встречу с Зеленским. По его словам, сейчас прилагаются усилия для того, чтобы договориться о встрече с главой Украины.
Швейцария также выразила готовность в кратчайшие сроки организовать встречу Путина и Зеленского.
Место их возможной встречи пока не определено. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1 говорил, что переговоры глав государств пройдут в ближайшие две недели. В качестве возможного места он назвал Женеву.