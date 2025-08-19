Трамп рассказал о звонке Путину для подготовки встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили возможную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас прилагаются усилия для того, чтобы договориться о встрече с главой Украины. Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.
«Я позвонил президенту Путину, и мы пытаемся договориться о встрече с президентом Зеленским», – сказал он.
Трамп также рассказал, что ему поступало предложение организовать встречу Путина и Зеленского в течение месяца или двух, на что глава США заявил, что за это время погибнут «еще 40 000 человек – это нужно сделать сейчас».
19 августа президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1 говорил, что встреча украинского и российского лидеров пройдет в ближайшие две недели. По его словам, сначала пройдет двусторонний саммит, затем главы государств встретятся с Трампом. После проведенных консультаций пройдут переговоры сторон с европейскими лидерами.