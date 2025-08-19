Трамп рассказал о звонке Путину для подготовки встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили возможную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас прилагаются усилия для того, чтобы договориться о встрече с главой Украины. Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.