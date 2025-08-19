Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Макрон: место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы

Он также предположил, на какие уступки может пойти Киев
Анастасия Брянцева
Simon Dawson / No 10 Downing Street
Simon Dawson / No 10 Downing Street

Место встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет определено в ближайшие часы. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1. В качестве возможного места он назвал Женеву.

«Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву. Или это будет другая страна. В прошлый раз двусторонние консультации проводились в Турции, в Стамбуле», – сказал он.

Среди других заявлений Макрона в интервью телеканалу:

Фото.

Как прошли переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров

Политика / Фото

  • Встреча украинского и российского лидеров пройдет в ближайшие две недели. Сначала пройдет двусторонний саммит, затем главы государств встретятся с президентом США Дональдом Трампом. После проведенных консультаций пройдут переговоры сторон с европейскими лидерами. 

  • В ходе предстоящих встреч Украина пойдет на уступки, которые считает справедливыми. При этом Макрон считает, что Киев откажется от капитуляции. «Это был бы крах международного порядка», – указал он.

  • На прошедшем саммите в Вашингтоне была достигнута договоренность о начале работы по гарантиям безопасности для украинской стороны. 19 августа Макрон проведет встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и участниками «коалиции желающих», чтобы проинформировать их о ходе вопроса.

  • Гарантии безопасности не буду включать в себя обязательства Киева перед НАТО. Их целью будет сдерживание России в случае желания начала повторных военных действий после прекращения огня. 

  • Россия якобы является угрозой для Европейского союза, поскольку Москва инвестирует в военное оборудование и армию.

18 августа Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме. На них последний не стал резко отвергать возможность обмена территориями с РФ, но отметил сложность этого вопроса. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных