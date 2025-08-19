Макрон: место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы

Макрон: место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часыОн также предположил, на какие уступки может пойти Киев
Место встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет определено в ближайшие часы. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1. В качестве возможного места он назвал Женеву.
«Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву. Или это будет другая страна. В прошлый раз двусторонние консультации проводились в Турции, в Стамбуле», – сказал он.
Среди других заявлений Макрона в интервью телеканалу:
Встреча украинского и российского лидеров пройдет в ближайшие две недели. Сначала пройдет двусторонний саммит, затем главы государств встретятся с президентом США Дональдом Трампом. После проведенных консультаций пройдут переговоры сторон с европейскими лидерами.
В ходе предстоящих встреч Украина пойдет на уступки, которые считает справедливыми. При этом Макрон считает, что Киев откажется от капитуляции. «Это был бы крах международного порядка», – указал он.
- На прошедшем саммите в Вашингтоне была достигнута договоренность о начале работы по гарантиям безопасности для украинской стороны. 19 августа Макрон проведет встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и участниками «коалиции желающих», чтобы проинформировать их о ходе вопроса.
Гарантии безопасности не буду включать в себя обязательства Киева перед НАТО. Их целью будет сдерживание России в случае желания начала повторных военных действий после прекращения огня.
Россия якобы является угрозой для Европейского союза, поскольку Москва инвестирует в военное оборудование и армию.
18 августа Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме. На них последний не стал резко отвергать возможность обмена территориями с РФ, но отметил сложность этого вопроса. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.