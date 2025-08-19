Швейцария готова подготовить саммит Путина и Зеленского в кратчайшие сроки
Швейцария выразила готовность в кратчайшие сроки организовать встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава МИД страны Инъяцио Кассис, передает ТАСС.
Он отметил, что Берн «никогда не прекращал усилий по поиску мирного решения» конфликта на Украине.
Место возможной встречи Путина и Зеленского пока не определено. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1 говорил, что переговоры глав государств пройдут в ближайшие две недели. В качестве возможного места их проведения он назвал Женеву.
Кассис говорил, что Швейцария готова предоставить иммунитет президенту Путину от ордера на арест Международного уголовного суда (МУС) для проведения встречи с Зеленским.