МИД Швейцарии пообещал Путину иммунитет от ареста МУС для встречи с Зеленским

Место встречи пока не определено. В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в якобы похищении украинских детей. Теперь президенту РФ грозит арест в случае визита в страну, признающей юрисдикцию МУС. Швейцария – одно из таких государств.