МИД Швейцарии пообещал Путину иммунитет от ареста МУС для встречи с Зеленским

МИД Швейцарии пообещал Путину иммунитет от ареста МУС для встречи с ЗеленскимЭто возможно в рамках поездки на мирную конференцию, а не по личным делам
Швейцария готова предоставить иммунитет президенту РФ Владимиру Путину от ордера на арест Международного уголовного суда (МУС) для проведения встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом объявил министр иностранных дел страны Инъяцио Кассис, передает AFP.
Агентство указывает, что в прошлом году правительство Швейцарии определило правила предоставления иммунитета лицу, находящемуся в международном ордере на арест. Иммунитет предоставляется, если он приезжает на «мирную конференцию, а не по личным делам», уточнил министр.
Встречу Путина и Зеленского намерен организовать президент США Дональд Трамп. Ожидается, что она пройдет в трехстороннем формате с участием американского лидера. Желание присоединиться к переговорам высказывал президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает, что на встрече должна быть представлена и Европа.
Место встречи пока не определено. В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в якобы похищении украинских детей. Теперь президенту РФ грозит арест в случае визита в страну, признающей юрисдикцию МУС. Швейцария – одно из таких государств.
В конце июля председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетила Женеву (Швейцария) для участия в мероприятиях по линии Межпарламентского союза (МПС). В составе делегации были зампредседателя СФ Константин Косачев, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, зампредседателя Госдумы Петр Толстой, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
«Ведомости» отмечали, что поездка Матвиенко вызвала резонанс в зарубежных и эмигрантских русскоязычных СМИ, поскольку все члены делегации России находятся под западными санкциями. Опрошенные эксперты при этом говорили, что визит «не показатель какого-то большого тренда в отношениях России и европейцев».