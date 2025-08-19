Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД Швейцарии пообещал Путину иммунитет от ареста МУС для встречи с Зеленским

Это возможно в рамках поездки на мирную конференцию, а не по личным делам
Ведомости

Швейцария готова предоставить иммунитет президенту РФ Владимиру Путину от ордера на арест Международного уголовного суда (МУС) для проведения встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом объявил министр иностранных дел страны Инъяцио Кассис, передает AFP.

Агентство указывает, что в прошлом году правительство Швейцарии определило правила предоставления иммунитета лицу, находящемуся в международном ордере на арест. Иммунитет предоставляется, если он приезжает на «мирную конференцию, а не по личным делам», уточнил министр.

Встречу Путина и Зеленского намерен организовать президент США Дональд Трамп. Ожидается, что она пройдет в трехстороннем формате с участием американского лидера. Желание присоединиться к переговорам высказывал президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает, что на встрече должна быть представлена и Европа.

Место встречи пока не определено. В марте 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в якобы похищении украинских детей. Теперь президенту РФ грозит арест в случае визита в страну, признающей юрисдикцию МУС. Швейцария – одно из таких государств.

Чем вызван резонанс вокруг визита Матвиенко в Швейцарию

Политика / Власть

В конце июля председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетила Женеву (Швейцария) для участия в мероприятиях по линии Межпарламентского союза (МПС). В составе делегации были зампредседателя СФ Константин Косачев, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, зампредседателя Госдумы Петр Толстой, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Ведомости» отмечали, что поездка Матвиенко вызвала резонанс в зарубежных и эмигрантских русскоязычных СМИ, поскольку все члены делегации России находятся под западными санкциями. Опрошенные эксперты при этом говорили, что визит «не показатель какого-то большого тренда в отношениях России и европейцев».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных