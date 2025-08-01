Чем вызван резонанс вокруг визита Матвиенко в Швейцарию

Визит Матвиенко в Швейцарию вызвал резонанс, но многое зависит от того, последуют за этим какие-то события или нет, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Есть ли у нее миссия, или это более символический шаг – как визиты Лаврова. С одной стороны, сейчас возможна новая волна ожиданий неких договоренностей. С другой – нет очевидных признаков того, что Россия готова смягчать свою позицию, а без этого договоренности выглядят пока малореалистично», – сказал он «Ведомостям».