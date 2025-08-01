Чем вызван резонанс вокруг визита Матвиенко в Швейцарию

Чем вызван резонанс вокруг визита Матвиенко в ШвейцариюПервый за годы визит спикера в недружественную страну вряд ли задаст тренд на сближение с Западом
Внезапный визит российской делегации во главе с председателем Совета Федерации (СФ) Валентиной Матвиенко в Швейцарию для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов вызвал широкий резонанс. Кажется, что зарубежные и эмигрантские русскоязычные СМИ уделяли этой поездке больше внимания, чем официальные российские. Впрочем, иностранные издания интересовал в основном сам факт визита и обстоятельства, позволившие подсанкционным лицам (ими являлись все члены делегации) попасть в недружественную для России страну, тогда как в российских СМИ чаще выходили новости о выступлениях спикера СФ и ее встречах с зарубежными коллегами.
Имеющая дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Матвиенко (в 1990-е гг. возглавляла посольства РФ на Мальте и в Греции) была включена в санкционный список Евросоюза (ЕС) еще весной 2014 г. Швейцария, не входящая в ЕС, не обязана исполнять принятые в Брюсселе решения, но тем не менее у конфедерации есть собственный черный список, фактически дублирующий санкционный перечень ЕС.
Впрочем, несмотря на присутствие спикера СФ в многочисленных санкционных списках, до 2022 г. она посещала западные страны, которые впоследствии были признаны правительством России недружественными. В их числе была и Швейцария, куда Матвиенко летала в 2015, 2016 и 2019 гг. Также в 2016 г. председатель СФ посещала Францию. Визиты в обход санкций спикер верхней палаты парламента совершала для участия в международных межпарламентских мероприятиях.
После начала спецоперации Матвиенко недружественные страны не посещала. Из представителей высшего российского руководства на Запад за последние три года летали, в частности, глава МИД России Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев (например, в 2024 г. оба были в США), министр культуры Ольга Любимова (в 2025 г. представляла Россию на похоронах папы римского Франциска).
Приоритет международного договора
Полет Матвиенко из Москвы в Женеву занял семь с половиной часов, следует из данных сервиса по отслеживанию авиарейсов Flightradar. До закрытия воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний этот путь бы занял примерно вдвое меньше. Вылетевший 27 июля из «Внуково» Ил-96 специального летного отряда «Россия», покинув воздушное пространство РФ, пролетел Турцию с севера на юг, взял курс на северо-запад, вошел в воздушное пространство Италии, после чего пересек границу с Швейцарией и совершил посадку в Женеве.
По данным Bloomberg, Италия дала разрешение на вход борта с Матвиенко в свое воздушное пространство по запросу правительства Швейцарии. Неназванный представитель швейцарского МИДа сообщил агентству, что правительство конфедерации может делать исключения для подсанкционного лица, особенно если оно следует в страну для участия в международной конференции.
Швейцария связана не только своим национальным правом (которое и вводит санкции), но и международными договорами, в данном случае – договором о месте пребывания штаб-квартиры Межпарламентского союза, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков. В случае противоречия между обязательствами Швейцарии по международному договору и обязательствами, которые она наложила сама на себя своим санкционным законодательством, приоритет имеет международный договор, подчеркивает Рачков. Официально этот договор называется «Соглашение между Федеральным советом Швейцарии и Межпарламентским союзом об урегулировании юридического статуса Межпарламентского союза в Швейцарии» от 1971 г., напоминает юрист. В соответствии с этим соглашением Швейцария не вправе препятствовать лицам, направляемым в страну национальными парламентами, отмечает он.
Заявления и последствия
В Женеве председатель СФ открыла второй день общей дискуссии шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, организатором которой выступает Межпарламентский союз. Среди главных причин большинства конфликтов она назвала противоречия между принципами международного права, в частности между самоопределением народов и территориальной целостностью государств. «Здесь должна быть четкая правовая иерархия между ними, призыв к которой предлагаю закрепить в итоговом документе конференции», – приводит ее слова пресс-служба верхней палаты парламента. Отреагировала Матвиенко и на ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине. По мнению спикера СФ, ультиматумы являются неэффективным способом разрешения конфликтов, но их следует адресовать Киеву.
Кто входил в состав российской делегации в Женеве
- Константин Косачев, заместитель председателя СФ
- Лилия Гумерова, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре
- Андрей Денисов, первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам
- Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы
- Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам
Во время итогового пресс-подхода в Женеве Матвиенко заявила, что члены российской делегации убедились, что «мировое большинство стоит на одних с нами позициях – за соблюдение международного права, за ключевую роль ООН, недопущение так называемых правил, которых никто не знает, недопустимость вмешательства в суверенные дела государств под видом гуманитарных интервенций». 30 июля Ил-96 с членами российской делегации покинул Женеву и спустя 7 часов 4 минуты сел в Москве.
Визит Матвиенко в Швейцарию вызвал резонанс, но многое зависит от того, последуют за этим какие-то события или нет, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Есть ли у нее миссия, или это более символический шаг – как визиты Лаврова. С одной стороны, сейчас возможна новая волна ожиданий неких договоренностей. С другой – нет очевидных признаков того, что Россия готова смягчать свою позицию, а без этого договоренности выглядят пока малореалистично», – сказал он «Ведомостям».
В последние годы российские политики (большинство находится под санкциями) редко выезжают на Запад, поэтому любое мероприятие с их участием встречают с повышенным интересом, говорит политолог Алексей Макаркин. «Матвиенко по своему статусу соответствовала характеру этого мероприятия [в Женеве], и я думаю, что конспирологии тут не нужно строить и искать какие-то подводные камни», – сказал эксперт «Ведомостям». По мнению Макаркина, вряд ли в Швейцарии с участием спикера СФ проходили какие-то неофициальные или кулуарные переговоры. «Если надо что-то передать партнерам, то вряд ли для этого используется ресурс спикера СФ. Есть другие каналы, по которым передаются месседжи, если это надо», – добавил Макаркин.
Иногда короткого звонка Матвиенко хватает, чтобы поменялась позиция отдельных министерств и ведомств по очень серьезным вопросам, замечает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Поэтому я думаю, что действительно ее поездка имеет очень большое значение. Тем более, я так понимаю, там принимались специальные меры для того, чтобы обеспечить комфортное пребывание [российской делегации]. Но это, конечно же, не показатель какого-то большого тренда в отношениях России и европейцев. Я думаю, пока все достаточно грустно», – сказал эксперт.