Главные заявления Путина по итогам визита в Китай

Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Если готов и украинский лидер, то пусть он приезжает в Москву, заявил Путин.

Если украинские власти хотят быть легитимными, они должны провести референдум по вопросам территорий, но его нельзя проводить во время военного положения, обратил внимание Путин. «Значит, надо его отменить. Но как только это сделают, то надо идти на выборы. Этот процесс будет бесконечен», – добавил он.

Вооруженные силы Украины сейчас не в состоянии вести крупномасштабные наступательные операции, заявил президент РФ. По его словам, сейчас Украина способна только удерживать занимаемые рубежи.

Запад использует события на Украине для решения своих экономических вопросов.

Москва предлагала Киеву «с уважением отнестись к выбору жителей юго-востока», вывести войска и прекратить сопротивление в Донбассе. При этом, как подчеркнул президент, после отвода российских войск от Киева по просьбе западноевропейских стран позиция Украины резко изменилась.

Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России, сказал Путин. При этом он подтвердил, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности.

Путин заявил, что доволен работой своего помощника Владимира Мединского, возглавляющего переговорную группу по Украине.

Россия готова при необходимости повысить уровень переговоров до более высокого политического уровня.

Путин отметил, что рассчитывает договориться о приемлемом варианте прекращения российско-украинского конфликта.