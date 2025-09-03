Главные заявления Путина по итогам визита в Китай

Главные заявления Путина по итогам визита в КитайПрезидент предложил Зеленскому приехать в Москву и оценил поставки газа по «Силе Сибири – 2»
3 сентября завершился визит президента РФ Владимира Путина в Китай. Российский глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и праздновании 80-летия завершения Второй мировой войны в Пекине. Перед вылетом президент встретился с российскими журналистами. «Ведомости» собрали главные заявления Путина с пресс-конференции.
Про Украину и завершение военной операции России
Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Если готов и украинский лидер, то пусть он приезжает в Москву, заявил Путин.
Если украинские власти хотят быть легитимными, они должны провести референдум по вопросам территорий, но его нельзя проводить во время военного положения, обратил внимание Путин. «Значит, надо его отменить. Но как только это сделают, то надо идти на выборы. Этот процесс будет бесконечен», – добавил он.
Вооруженные силы Украины сейчас не в состоянии вести крупномасштабные наступательные операции, заявил президент РФ. По его словам, сейчас Украина способна только удерживать занимаемые рубежи.
Запад использует события на Украине для решения своих экономических вопросов.
Москва предлагала Киеву «с уважением отнестись к выбору жителей юго-востока», вывести войска и прекратить сопротивление в Донбассе. При этом, как подчеркнул президент, после отвода российских войск от Киева по просьбе западноевропейских стран позиция Украины резко изменилась.
Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России, сказал Путин. При этом он подтвердил, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности.
Путин заявил, что доволен работой своего помощника Владимира Мединского, возглавляющего переговорную группу по Украине.
Россия готова при необходимости повысить уровень переговоров до более высокого политического уровня.
Путин отметил, что рассчитывает договориться о приемлемом варианте прекращения российско-украинского конфликта.
«Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля», – оценил Путин ситуацию по вопросу завершения боевых действий.
Соглашение по строительству «Силы Сибири – 2»
Соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай не является благотворительностью, договор основан на взаимовыгодных договоренностях, заверил президент.
Договоренности реализуются на рыночных принципах и принципах, складывающихся именно в этом регионе, уточнил президент РФ.
Цена на продукт формулируется не исходя из сегодняшних цен, а по формуле, которая носит «чисто объективный и рыночный характер».
Подписание соглашения по новой магистрали газа не приурочено к прошедшей встрече с руководством КНР. Это результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон, пояснил он.
Отношения с Трампом
На красной дорожке во время встречи с Трампом в Анкоридже Путин сказал Трампу: «Очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым».
Во время поездки на лимузине Трампа лидеры говорили на общие темы – «на английском, он у меня ломаный», добавил президент России.
Отношения Путина и Трампа добрые, лидеры обращаются друг к другу по именам, заявил президент РФ.
Трамп не лишен чувства юмора, сказал Путин, комментируя сообщение американского лидера о якобы сговоре РФ, КНР и КНДР.
Все лидеры стран на саммите ШОС поддержали встречу в Анкоридже, объявил Путин.
Переговоры в Анкоридже показали, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф достоверно передает позицию России по итогам российско-американских переговоров.
Пошлины Трампа в отношении Бразилии были связаны с внутриполитическими раскладами, а не со спецоперацией России на Украине, заявил Путин.
Про Азербайджан, продление жизни и новых гегемонов
«Есть проблемы. Мы сегодня с президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым поздоровались, двумя-тремя словами перекинулись», – сказал Путин.
В отношениях между странами всегда возникают вопросы по текущей политической конъюнктуре, сказал Путин, комментируя нынешние отношения России и Азербайджана. Фундаментальные отношения между Баку и Москвой все расставят на свои места, считает Путин.
Современная медицина может существенно продлить жизнь человеку, констатировал Путин. Таким образом Путин оценил сообщения о его личной беседе с председателем КНР Си Цзиньпином о возможности людей дожить до 150 лет.
Однополярный мир должен прекратить свое существование, объявил президент РФ.
Многополярность не подразумевает появления «новых гегемонов», речь идет о равных правах всех участников международного общения, добавил он.