Путин: современная медицина способна продлить жизнь человеку

Современная медицина может существенно продлить жизнь человеку. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.



«Современные средства оздоровления и хирургические всякие, они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом продолжительность жизни увеличится», – сказал Путин. Он напомнил, что эту тему активно развивал итальянский политик Сильвио Берлускони.