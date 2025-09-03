Газета
Главная / Политика /

Путин увидел «свет в конце туннеля» украинского конфликта

Ведомости

Договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно, если здравый смысл все-таки восторжествует, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Китай.

«Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля», – добавил он.

В ходе пресс-подхода Путин заявил, что он готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Президент РФ сказал: «Если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву. Эта встреча состоится». Однако Путин подчеркнул, что в соответствии с конституцией Украины никаких способов продления полномочий президента не существует и Зеленский – нелегитимный лидер.

2 сентября Путин во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине заявил, что у Москвы есть варианты по обеспечению безопасности для Украины после завершения конфликта. Он также подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать.

