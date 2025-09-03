Путин увидел «свет в конце туннеля» украинского конфликта

2 сентября Путин во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине заявил, что у Москвы есть варианты по обеспечению безопасности для Украины после завершения конфликта. Он также подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать.