Как встретились Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске

Первым на базу Эльмендорф-Ричардсон прибыл самолет Трампа. Вместе с тем, Трамп не стал выходить из самолета, дожидаясь прибытия воздушного судна из России. Вскоре сел и российский борт №1 – в 10:56 по местному времени (21:56 мск). Торжественный выход начался через 13 минут. Перед первым за шесть лет рукопожатием Трамп пару раз похлопал в ладоши. На пути к стенду для фотографии над головами лидеров и прессы пролетает американский стелс-бомбардировщик в сопровождении истребителей ВВС США.