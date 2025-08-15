Газета
Главная / Политика /

Как встретились Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске

Первое рукопожатие с 2019 года и совместная поездка на Cadillac
Максим Цуланов
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Утром 15 августа в Анкоридже началась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Первые с 2019 г. переговоры были организованы через неделю после их объявления. Главная тема саммита лидеров – завершение российско-украинского конфликта.

Первым на базу Эльмендорф-Ричардсон прибыл самолет Трампа. Вместе с тем, Трамп не стал выходить из самолета, дожидаясь прибытия воздушного судна из России. Вскоре сел и российский борт №1 – в 10:56 по местному времени (21:56 мск). Торжественный выход начался через 13 минут. Перед первым за шесть лет рукопожатием Трамп пару раз похлопал в ладоши. На пути к стенду для фотографии над головами лидеров и прессы пролетает американский стелс-бомбардировщик в сопровождении истребителей ВВС США.

Согласно кадрам, настроение президентов – позитивное. Путин улыбается, Трамп – хлопает российского коллегу по спине. Теперь лидерам предстояло добраться до места встречи в здании на территории базы: Путин выбрал Cadillac The Beast («Зверь») американского президента.

NBC News подсчитал, сколько продлились переговоры Путина и Трампа в формате тет-а-тет в лимузине Трампа перед самим саммитом – 10 минут. Журналистов пустили в комнату с Трампом и Путиным в 11:26 по местному времени (22:26 мск). Рядом с президентами их помощники: со стороны Москвы – глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны Вашингтона – госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Оба лидера сидели молча в то время как представители прессы перекрикивали друг друга, пытаясь задать им вопросы. На вопросы журналистов президенты отвечать не стали – СМИ попросили покинуть комнату примерно через минуту. Официально переговоры Путина и Трампа стартовали с 11:27 по местному времени (22:27 мск), они проходят в узком составе «три на три».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что диалог может занять минимум 6-7 часов. По графику Трампа – мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа. В Анкоридже также находятся министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Белый дом сообщил, что сейчас Анкоридже: министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и министр обороны Пит Хегсет.

