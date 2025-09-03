Путин: президент Трамп не лишен чувства юмора

Российский лидер сообщил, что у него с Трампом сложились «добрые отношения», лидеры обращаются друг к другу по именам. Путин отметил, что за четыре дня его визита в КНР «никто никогда не высказывал таких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации».