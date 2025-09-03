Газета
Главная / Политика /

Путин: безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности РФ

Ведомости

Каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, но безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

«Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе и Украины. Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае Российской Федерации», – сказал он.

Новость дополняется

