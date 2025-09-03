Путин: безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности РФ

«Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе и Украины. Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае Российской Федерации», – сказал он.