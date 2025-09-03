Путин рассказал о будущем российско-азербайджанских отношений
В отношениях между странами всегда возникают вопросы по текущей политической конъюнктуре. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Так он прокомментировал отношения России и Азербайджана.
«Есть проблемы. Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, двумя-тремя словами перекинулись», – рассказал Путин. Он добавил, что фундаментальные отношения между Баку и Москвой все расставят на свои места.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что между президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Пекине не состоялось прямого общения.
Летом этого года отношения Москвы и Баку обострились после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Это вызвало резкую реакцию Азербайджана – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия с Россией.
27 августа Алиев назвал создание Азербайджанской ССР в 1920 г. вторжением и оккупацией. По его словам, это произошло после распада Российской империи и краткого периода независимости Азербайджанской демократической республики.