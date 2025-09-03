Песков: субстантивное общение Путина и Алиева в Пекине не состоялось

Летом этого года отношения Москвы и Баку обострились после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Это вызвало резкую реакцию Азербайджана – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия с Россией.