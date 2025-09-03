Песков: субстантивное общение Путина и Алиева в Пекине не состоялось
Между президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Пекине не состоялось прямого общения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Какого-то субстантивного общения не было на этот раз», – сказал он.
1 сентября Песков говорил, что в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отдельное общение Путина и Алиева также не состоялось.
В рамках торжественных мероприятий в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, которые прошли 3 сентября, Путин и Алиев обменялись рукопожатием.
Летом этого года отношения Москвы и Баку обострились после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Это вызвало резкую реакцию Азербайджана – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия с Россией.
27 августа Алиев назвал создание Азербайджанской ССР в 1920 г. вторжением и оккупацией. По его словам, это произошло после распада Российской империи и краткого периода независимости Азербайджанской демократической республики.