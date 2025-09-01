Песков: Путин пока не пообщался с Алиевым отдельно

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 1 сентября сообщал, что Москва и Баку работают над улучшением отношений между странами. «Мы проводили межправкомиссию, и в области экономики мы с двух сторон отметили, что у нас сотрудничество развивается. И то сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран», – сказал он.