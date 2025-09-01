Песков: Путин пока не пообщался с Алиевым отдельно
Отдельное общение президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина Ильхама Алиева пока не состоялось. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня еще пока не было», – ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
31 августа Песков говорил, что Путин и Алиев могут пересечься на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 1 сентября сообщал, что Москва и Баку работают над улучшением отношений между странами. «Мы проводили межправкомиссию, и в области экономики мы с двух сторон отметили, что у нас сотрудничество развивается. И то сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран», – сказал он.
Летом этого года отношения Москвы и Баку обострились после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Это вызвало резкую реакцию Азербайджана – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия с Россией.
27 августа Алиев назвал создание Азербайджанской ССР в 1920 г. вторжением и оккупацией. По его словам, это произошло после распада Российской империи и краткого периода независимости Азербайджанской демократической республики.