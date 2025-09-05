Газета
Главная / Политика /

Путин: РФ будет соблюдать договоренности по Украине, если они будут достигнуты

Ведомости

Россия исполнит в полном объеме договоренности по Украине, если они будут достигнуты. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он добавил, что Москва будет уважать гарантии безопасности. Путин также отметил, что они должны быть выработаны и для России, и для Украины.

При этом российский лидер на заседании ВЭФа также подчеркнул, что иностранный военный контингент на Украине станет законной целью для российской армии. В особенности если войска будут введены сейчас, в ходе проведения боевых действий.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» заявил, что представители 26 стран готовы направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. По его словам, еще несколько стран продолжают обдумывать свои позиции по этому вопросу.

1 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил, что долгосрочное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как будут устранены первопричины конфликта.

