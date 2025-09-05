Путин: РФ будет соблюдать договоренности по Украине, если они будут достигнуты

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» заявил, что представители 26 стран готовы направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. По его словам, еще несколько стран продолжают обдумывать свои позиции по этому вопросу.