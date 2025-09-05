Путин: нужно повышать доходы бюджета, но не за счет налогов
России нужно работать над доходной частью бюджета, но не за счет налогового бремени. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Нужно повышать производительность труда, внедрять новейшие технологии, лучше организовывать производство – есть над чем работать», – подчеркнул глава государства.
28 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что дефицит федерального бюджета России в первом полугодии 2025 г. составил 3,4% ВВП. Показатель объясняется в том числе переносом части доходов. Мишустин указал, что в 2025 г. власти сосредоточили усилия на двух задачах – возвращении экономики на траекторию сбалансированного роста и снижении инфляции.
Доходы бюджета превысили 17,5 трлн руб., что выше прошлогодних и прогнозных значений. Доля ненефтегазовых поступлений увеличилась до 73%. Расходы выросли на 1,4 трлн руб., при этом уровень исполнения бюджета стал рекордным за последние пять лет.