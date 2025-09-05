Путин: нужно повышать доходы бюджета, но не за счет налогов

28 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что дефицит федерального бюджета России в первом полугодии 2025 г. составил 3,4% ВВП. Показатель объясняется в том числе переносом части доходов. Мишустин указал, что в 2025 г. власти сосредоточили усилия на двух задачах – возвращении экономики на траекторию сбалансированного роста и снижении инфляции.