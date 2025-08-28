Мишустин: дефицит федерального бюджета в первом полугодии составил 3,4% ВВП

Мишустин: дефицит федерального бюджета в первом полугодии составил 3,4% ВВПДоходы превысили 17,5 трлн рублей, доля ненефтегазовых поступлений достигла 73%
Дефицит федерального бюджета России в первом полугодии 2025 г. составил 3,4% ВВП, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, такой показатель объясняется в том числе переносом части доходов. Глава кабмина подчеркнул, что в 2025 г. власти сосредоточили усилия на двух задачах – возвращении экономики на траекторию сбалансированного роста и снижении инфляции.
Доходы бюджета превысили 17,5 трлн руб., что выше прошлогодних и прогнозных значений. Доля ненефтегазовых поступлений выросла до 73%.
Расходы увеличились на 1,4 трлн руб., при этом уровень исполнения бюджета стал рекордным за последние пять лет.
«Больше ресурсов было выделено на развитие значимых для граждан направлений – образования, культуры, здравоохранения, ЖКХ», – отметил Мишустин.
Также, по его словам, средства пошли на поддержку промышленности, инноваций, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.
8 августа Минфин сообщал, что за январь – июль дефицит бюджета составил 4,9 трлн руб., что на 3,78 трлн руб. больше, чем годом ранее. В ведомстве это объяснили снижением нефтегазовых доходов и опережающим финансированием расходов в январе.