Дефицит бюджета РФ в январе – июле вырос до 4,9 трлн рублей
Дефицит федерального бюджета по итогам января – июля составил 4,9 трлн руб. – 2,2% от ВВП страны, что превышает показатель, запланированный на год, говорится в отчете Минфина. За июль дефицит вырос на 1,2 трлн руб.
В сравнении с показателем января – июля прошлого года дефицит стал больше на 3,78 трлн руб. По словам пресс-центра Минфина, это обусловлено снижением поступлений нефтегазовых доходов, а также опережающим финансированием расходов в январе 2025 г.
Нефтегазовые доходы составили 5,5 трлн руб. – меньше показателей аналогичного периода предыдущего года на 18,5%. Минфин объясняет это снижением средней цены на нефть.
11 июня «Ведомости» писали, что темпы роста дефицита федерального бюджета замедлились в мае почти в 6 раз. В прошлом месяце дефицит мог составить 168 млрд руб. после почти 1 трлн руб. в апреле. Увеличение дефицита в мае также было обусловлено снижением поступлений нефтегазовых доходов.
В целом за пять месяцев 2025 г. разница между расходами и доходами бюджета оказалась около 3,39 трлн руб., в то время как в апреле была 3,225 трлн руб. Показатель второй месяц находится на уровне 1,5% ВВП при плане на год 1,7% ВВП (3,79 трлн руб.).