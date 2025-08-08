Дефицит бюджета РФ в январе – июле вырос до 4,9 трлн рублей

В целом за пять месяцев 2025 г. разница между расходами и доходами бюджета оказалась около 3,39 трлн руб., в то время как в апреле была 3,225 трлн руб. Показатель второй месяц находится на уровне 1,5% ВВП при плане на год 1,7% ВВП (3,79 трлн руб.).