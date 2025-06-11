Минфин продолжил наращивать дефицит бюджета в мае, но меньшими темпами

Минфин продолжил наращивать дефицит бюджета в мае, но меньшими темпамиЭто связано со снижением доходов от экспорта углеводородов, считают эксперты
Темпы роста дефицита федерального бюджета замедлились в мае почти в 6 раз, следует из расчетов «Ведомостей» на основе предварительных данных Минфина. В прошлом месяце дефицит мог составить 168 млрд руб. после почти 1 трлн руб. в апреле. В целом за пять месяцев 2025 г. разница между расходами и доходами бюджета оказалась около 3,39 трлн руб., в то время как в апреле была 3,225 трлн руб. Показатель второй месяц находится на уровне 1,5% ВВП при плане на год 1,7% ВВП (3,79 трлн руб.).
Увеличение дефицита в мае обусловлено снижением поступлений нефтегазовых доходов, но не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 г. в целом, уточняет Минфин в пресс-релизе. Дефицит за пять месяцев превышает прошлогодний уровень за тот же период на 2,66 трлн руб. Ведомство объясняет разницу опережающим финансированием расходов в январе текущего года.