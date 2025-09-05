Путин не видит смысла в прямых контактах с Зеленским
Президент России Владимир Путин не видит большого смысла в прямых контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским, но готов к ним. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании ВЭФа.
По мнению Путина, договориться с Киевом по ключевым вопросам будет практически невозможно. Он добавил, что даже если будет политическая воля, есть юридико-технические трудности для заключения соглашений, которые касаются территорий. Такие договоренности должны быть подтверждены на референдуме. Для этого нужно отменить военное положение. В случае его отмены необходимо проводить выборы украинского президента.
Российский глава добавил, что лучшим местом для проведения переговоров стала бы Москва.
«Украинская сторона хочет встречи? Приезжайте! Мы обеспечим безопасность», – подчеркнул президент.
3 сентября Путин на пресс-конференции в Китае сообщил о своей готовности к встрече с Зеленским. Он предложил президенту Украины в случае готовности к переговорам приехать в Москву. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский серьезно относится к встрече с Путиным и готов к ней в любой момент, но не согласится на «заведомо неприемлемые предложения».
1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин и президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске 15 августа не достигли договоренности о возможной встрече с Зеленским.