Путин не видит смысла в прямых контактах с Зеленским

3 сентября Путин на пресс-конференции в Китае сообщил о своей готовности к встрече с Зеленским. Он предложил президенту Украины в случае готовности к переговорам приехать в Москву. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский серьезно относится к встрече с Путиным и готов к ней в любой момент, но не согласится на «заведомо неприемлемые предложения».