Путин рассказал о цене газа по «Силе Сибири – 2» для Китая

Ведомости

Президент России Владимир Путин сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), что цена газа, поставляемого в Китай по газопроводу «Сила Сибири – 2», будет рыночной. Она будет определяться по той же формуле, что и при поставках в Европу.

Путин подчеркнул, что «Сила Сибири – 2» является взаимовыгодным проектом для обеих стран.

2 сентября Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Это произошло в ходе официального визита российской делегации и президента РФ Владимира Путина в Пекин. Также были увеличены поставки по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год и по «дальневосточному маршруту» – с 10 млрд до 12 млрд куб. м.

По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, реализация проекта приведет к тому, что из России в Китай транзитом через Монголию будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно. При этом стоимость поставок в Китай будет ниже цены на газ для стран Евросоюза, говорил он.

