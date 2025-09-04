Схема финансирования «Силы Сибири – 2» может быть готова уже в следующем году
«Проект очень непростой, он потребует строительства больших линий трубопроводов, поэтому сейчас мы будем переходить к активной работе по доработке этого проекта и тогда уже сможем сказать конкретно о сроках и финансах этого проекта», – сказал он. Сейчас газопровод готов на уровне предварительного технико-экономического обоснования (пред-ТЭО), рассказал Цивилев.
2 сентября Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Это произошло в ходе официального визита российской делегации и президента РФ Владимира Путина в Пекин. Также были увеличены поставки по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год и по «дальневосточному маршруту» – с 10 млрд до 12 млрд куб.
По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, реализация проекта приведет к тому, что из России в Китай транзитом через Монголию будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно. При этом стоимость поставок в Китай будет ниже цены на газ для стран Евросоюза.
Агентство Bloomberg писало, что «Сила Сибири – 2» может сорвать планы США по лидерству в мировом рейтинге поставщиков природного газа.