Схема финансирования «Силы Сибири – 2» может быть готова уже в следующем году

Ведомости

Схема финансирования проекта газопровода «Сила Сибири – 2» может быть готова уже в следующем году, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова приводит «Интерфакс».

«Проект очень непростой, он потребует строительства больших линий трубопроводов, поэтому сейчас мы будем переходить к активной работе по доработке этого проекта и тогда уже сможем сказать конкретно о сроках и финансах этого проекта», – сказал он. Сейчас газопровод готов на уровне предварительного технико-экономического обоснования (пред-ТЭО), рассказал Цивилев.

2 сентября Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Это произошло в ходе официального визита российской делегации и президента РФ Владимира Путина в Пекин. Также были увеличены поставки по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год и по «дальневосточному маршруту» – с 10 млрд до 12 млрд куб.

По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, реализация проекта приведет к тому, что из России в Китай транзитом через Монголию будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно. При этом стоимость поставок в Китай будет ниже цены на газ для стран Евросоюза.

Агентство Bloomberg писало, что «Сила Сибири – 2» может сорвать планы США по лидерству в мировом рейтинге поставщиков природного газа.

