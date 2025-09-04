Схема финансирования «Силы Сибири – 2» может быть готова уже в следующем году

2 сентября Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Это произошло в ходе официального визита российской делегации и президента РФ Владимира Путина в Пекин. Также были увеличены поставки по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год и по «дальневосточному маршруту» – с 10 млрд до 12 млрд куб.