Bloomberg: «Сила Сибири – 2» перевернет мир «с ног на голову» на рынке СПГ

Как пишет агентство, Китай – крупнейший импортер СПГ в мире. США же доступны поставки именно сжиженного газа, т. к. страна географически отдалена от большинства основных рынков сбыта. С учетом торгового конфликта в Китай уже более полугода не поступает американский энергоресурс, уточняет Bloomberg. По мнению собеседников издания, сделка с Россией также может означать сигнал о том, что дополнительные поставки СПГ из США будут не нужны Пекину и в будущем.