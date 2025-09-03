Bloomberg: «Сила Сибири – 2» перевернет мир «с ног на голову» на рынке СПГ
Строительство трубопровода «Сила Сибири – 2» для поставок российского природного газа в Китай позволит увеличить объем импортируемых Пекином энергоресурсов, что может сорвать планы США по лидерству в мировом рейтинге поставщиков, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании Bernstein.
«Учитывая, что Китай является крупнейшим импортером СПГ, это поставит рынок сжиженного газа с ног на голову. Это крайне негативный фактор для проектов в области СПГ, которые сейчас обсуждаются», – процитировало издание аналитиков. По их мнению, газ, полученный Китаем от России, к 2030-м гг. станет занимать около 20% потребностей страны в сравнении с 10% сейчас.
Как пишет агентство, Китай – крупнейший импортер СПГ в мире. США же доступны поставки именно сжиженного газа, т. к. страна географически отдалена от большинства основных рынков сбыта. С учетом торгового конфликта в Китай уже более полугода не поступает американский энергоресурс, уточняет Bloomberg. По мнению собеседников издания, сделка с Россией также может означать сигнал о том, что дополнительные поставки СПГ из США будут не нужны Пекину и в будущем.
2 сентября Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Это произошло в ходе официального визита российской делегации и президента РФ Владимира Путина в Пекин. Также были увеличены поставки по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год и по «дальневосточному маршруту» – с 10 млрд до 12 млрд куб.
По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, реализация проекта приведет к тому, что из России в Китай транзитом через Монголию будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно. При этом стоимость поставок в Китай будет ниже цены на газ для стран Евросоюза (ЕС).