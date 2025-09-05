Путин оценил идею внедрения ИИ для формирования бюджета
Президент РФ Владимир Путин заявил, что положительно относится к идее внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в процесс формирования государственного бюджета страны. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
В рамках того же мероприятия российский лидер отметил, что России необходимо сосредоточиться на увеличении доходной части бюджета, но не путем повышения налогов. «Я имею в виду не увеличение налоговой нагрузки, а повышение эффективности производства», – добавил он.
Юбилейный Х ВЭФ стартовал 3 сентября, в нем участвуют более 70 стран и регионов. Форум проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Основной темой выступления Путина на пленарной сессии форума стало социально-экономическое развитие Дальнего Востока.