Путин оценил идею внедрения ИИ для формирования бюджета

Президент РФ Владимир Путин заявил, что положительно относится к идее внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в процесс формирования государственного бюджета страны. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

В рамках того же мероприятия российский лидер отметил, что России необходимо сосредоточиться на увеличении доходной части бюджета, но не путем повышения налогов. «Я имею в виду не увеличение налоговой нагрузки, а повышение эффективности производства», – добавил он.

Юбилейный Х ВЭФ стартовал 3 сентября, в нем участвуют более 70 стран и регионов. Форум проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Основной темой выступления Путина на пленарной сессии форума стало социально-экономическое развитие Дальнего Востока.

