Путин заявил об отсутствии стагнации в российской экономике

4 сентября глава Сбербанка Герман Греф на полях ВЭФа заявил, что II квартал 2025 г. «выглядит как техническая стагнация», что отражает охлаждение экономической активности. Ключевая ставка Центробанка к концу 2025 г. составит около 14%, заявил Греф. Однако, по его мнению, этого уровня недостаточно для оживления экономики.