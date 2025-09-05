Газета
Главная / Экономика /

Путин заявил об отсутствии стагнации в российской экономике

Ведомости

Стагнации в экономике России нет, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что необходимо обеспечить ее мягкую спокойную посадку, чтобы затормозить рост цен и достигнуть необходимых макроэкономических показателей. 

Путин в ходе заседания подчеркнул, что не стоит верить экономистам из интернета. Нужно обращаться к мнению специалистов или исходить из собственного опыта, отметил он.

4 сентября глава Сбербанка Герман Греф на полях ВЭФа заявил, что II квартал 2025 г. «выглядит как техническая стагнация», что отражает охлаждение экономической активности. Ключевая ставка Центробанка к концу 2025 г. составит около 14%, заявил Греф. Однако, по его мнению, этого уровня недостаточно для оживления экономики.

