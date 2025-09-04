Греф на ВЭФ назвал необходимый уровень ключевой ставки для оживления экономики

Он подчеркнул, что регулятор сделает все возможное для предотвращения рецессии, а во второй половине года ситуация должна выглядеть более оптимистично. При этом он признал, что II квартал 2025 г. «выглядит как техническая стагнация», что отражает охлаждение экономической активности.