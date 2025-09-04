Греф на ВЭФ назвал необходимый уровень ключевой ставки для оживления экономики

Греф на ВЭФ назвал необходимый уровень ключевой ставки для оживления экономикиПо словам главы Сбербанка, на данный момент наблюдается охлаждение экономической активности
Глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке дал комплексную оценку текущей экономической ситуации в России, перспективам денежно-кредитной политики и роли новых технологий в управлении.
Ключевая ставка и экономика
Ключевая ставка Центробанка к концу 2025 г. составит около 14%, заявил Греф. Однако, по его мнению, этого уровня недостаточно для оживления экономики.
«При текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже», – отметил глава Сбербанка.
Он подчеркнул, что регулятор сделает все возможное для предотвращения рецессии, а во второй половине года ситуация должна выглядеть более оптимистично. При этом он признал, что II квартал 2025 г. «выглядит как техническая стагнация», что отражает охлаждение экономической активности.
Кредитование и накопления
Греф также сообщил, что «Сбер» пересмотрел прогноз роста корпоративного кредитования в 2025 г. с 9–11% до 7–9%. По его словам, спроса на инвестиционные кредиты по-прежнему нет.
В то же время сохраняется высокий интерес граждан к депозитам. «Реальная ставка по депозитам стимулирует накопительную модель поведения, поэтому стимулы к накоплению у населения будут сохраняться до конца года», – сказал глава Сбербанка, отметив, что не припоминает, когда доходность по вкладам достигала уровня 10%.
О рубле
По оценкам Сбербанка, курс рубля к концу 2025 г. будет снижаться. Греф пояснил, что это связано в том числе со снижением процентных ставок. Ослабление национальной валюты, по его словам, станет положительным фактором для экспортеров и бюджета. В обновленном макропрогнозе банка ожидается курс около 90 руб. за доллар.
Искусственный интеллект в работе правительства
Отдельно Греф остановился на цифровой трансформации госуправления. Он рассказал, что Минфин России в 2025 г. внедрит мультиагентную систему ИИ-помощников, которые будут оптимизировать бюджетный процесс. По его словам, речь идет о создании «полноценной мультиагентной системы помощников Минфина», способной выполнять широкий спектр задач и ускорять процессы. В этом проекте «Сбер» оказывает ведомству содействие.
Греф добавил, что в ближайшее время можно ожидать активного внедрения современных моделей искусственного интеллекта в работу различных структур правительства.
Закон о мисселинге
Глава Сбербанка также высказался против инициативы по ужесточению ответственности за мисселинг. Он заявил, что назвать разумным повышение штрафов сложно и соответствующий законопроект, на его взгляд, не должен быть принят.