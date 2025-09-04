Газета
Главная / Финансы /

Греф на ВЭФ назвал необходимый уровень ключевой ставки для оживления экономики

По словам главы Сбербанка, на данный момент наблюдается охлаждение экономической активности
Татьяна Мозолевская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке дал комплексную оценку текущей экономической ситуации в России, перспективам денежно-кредитной политики и роли новых технологий в управлении.

Ключевая ставка и экономика

Ключевая ставка Центробанка к концу 2025 г. составит около 14%, заявил Греф. Однако, по его мнению, этого уровня недостаточно для оживления экономики.

«При текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже», – отметил глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что регулятор сделает все возможное для предотвращения рецессии, а во второй половине года ситуация должна выглядеть более оптимистично. При этом он признал, что II квартал 2025 г. «выглядит как техническая стагнация», что отражает охлаждение экономической активности.

Кредитование и накопления

Греф также сообщил, что «Сбер» пересмотрел прогноз роста корпоративного кредитования в 2025 г. с 9–11% до 7–9%. По его словам, спроса на инвестиционные кредиты по-прежнему нет.

В то же время сохраняется высокий интерес граждан к депозитам. «Реальная ставка по депозитам стимулирует накопительную модель поведения, поэтому стимулы к накоплению у населения будут сохраняться до конца года», – сказал глава Сбербанка, отметив, что не припоминает, когда доходность по вкладам достигала уровня 10%.

Граждане слабо знакомы с народными облигациями регионов

Инвестиции / Инструменты

О рубле

По оценкам Сбербанка, курс рубля к концу 2025 г. будет снижаться. Греф пояснил, что это связано в том числе со снижением процентных ставок. Ослабление национальной валюты, по его словам, станет положительным фактором для экспортеров и бюджета. В обновленном макропрогнозе банка ожидается курс около 90 руб. за доллар.

Искусственный интеллект в работе правительства

Отдельно Греф остановился на цифровой трансформации госуправления. Он рассказал, что Минфин России в 2025 г. внедрит мультиагентную систему ИИ-помощников, которые будут оптимизировать бюджетный процесс. По его словам, речь идет о создании «полноценной мультиагентной системы помощников Минфина», способной выполнять широкий спектр задач и ускорять процессы. В этом проекте «Сбер» оказывает ведомству содействие.

Греф добавил, что в ближайшее время можно ожидать активного внедрения современных моделей искусственного интеллекта в работу различных структур правительства.

Закон о мисселинге

Глава Сбербанка также высказался против инициативы по ужесточению ответственности за мисселинг. Он заявил, что назвать разумным повышение штрафов сложно и соответствующий законопроект, на его взгляд, не должен быть принят.

