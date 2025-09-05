CNN: Путин и Трамп винят Европу в застое урегулирования конфликта на Украине
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп якобы согласны в том, что позиция Европейского союза (ЕС) является помехой в продвижении процесса по урегулированию украинского конфликта. Такой вывод делает CNN.
Как пишет телеканал, Трамп призвал Евросоюз отказаться от покупок российской нефти в ответ на их требование усилить санкционное давление на Москву. Кроме того, он потребовал от них перейти к более активным действиям по украинскому урегулированию, «больше упрекая европейцев, нежели Россию».
The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, присутствовавших на переговорах «коалиции желающих», писала, что на встречах с европейскими лидерами Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России.