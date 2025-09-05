CNN: Путин и Трамп винят Европу в застое урегулирования конфликта на Украине

Как пишет телеканал, Трамп призвал Евросоюз отказаться от покупок российской нефти в ответ на их требование усилить санкционное давление на Москву. Кроме того, он потребовал от них перейти к более активным действиям по украинскому урегулированию, «больше упрекая европейцев, нежели Россию».