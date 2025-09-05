WJS: Трамп уклоняется от конкретных обязательств по санкциям против России

Встреча прошла накануне двухнедельного срока, который Трамп дал президенту России Владимиру Путину для согласования встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским для проведения мирных переговоров. Европейские чиновники отметили, что Трамп согласился на начало совместной технической работы США и Европы над дополнительными санкциями, включая вторичные ограничения, которые могут затронуть Китай и другие страны. Это станет первым примером скоординированной работы США и Европы над санкциями с момента вступления Трампа в должность.