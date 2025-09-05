WJS: Трамп уклоняется от конкретных обязательств по санкциям против России
На встречах с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица, присутствовавшие на переговорах «коалиции желающих».
Встреча прошла накануне двухнедельного срока, который Трамп дал президенту России Владимиру Путину для согласования встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским для проведения мирных переговоров. Европейские чиновники отметили, что Трамп согласился на начало совместной технической работы США и Европы над дополнительными санкциями, включая вторичные ограничения, которые могут затронуть Китай и другие страны. Это станет первым примером скоординированной работы США и Европы над санкциями с момента вступления Трампа в должность.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран договорились о поддержке Украины различными способами: от отправки войск до военно-морской и воздушной помощи. При этом Макрон подчеркнул, что размещенные силы будут находиться не на линии фронта, а в заранее определенных районах, но конкретный вклад каждой страны не уточнил.
В ходе телефонного разговора Трамп призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти и оказать экономическое давление на Китай. Многие европейские государства ждут от администрации США четкого заявления о том, какую поддержку их войска могут получить.