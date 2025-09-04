Bild: лидеры Европы недовольны и разочарованы после разговора с Трампом

По данным издания, разговор был «горячим». После него европейские лидеры все еще сомневаются в том, что Трамп будет готов ввести новые, более жесткие санкции против РФ. В свою очередь, американский президент призвал Европу не покупать российскую нефть. Ему ответили, что сейчас закупки продолжают только Венгрия и Словакия. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф также сделал предположение, что страны импортируют ресурс через Индию.