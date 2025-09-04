Bild: лидеры Европы недовольны и разочарованы после разговора с Трампом
Главы европейских государств, которые входят в так называемую «коалицию желающих», испытывают «недовольство и разочарование» после видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, сообщила газета Bild со ссылкой на источники.
По данным издания, разговор был «горячим». После него европейские лидеры все еще сомневаются в том, что Трамп будет готов ввести новые, более жесткие санкции против РФ. В свою очередь, американский президент призвал Европу не покупать российскую нефть. Ему ответили, что сейчас закупки продолжают только Венгрия и Словакия. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф также сделал предположение, что страны импортируют ресурс через Индию.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что «коалиция желающих» намерена в ближайшие дни согласовать участие Соединенных Штатов в предоставлении гарантий безопасности Киеву. По его словам, уже 26 государств намерены отправить военнослужащих на Украину в рамках этого процесса. Несколько стран пока не приняли решение.
Агентство Reuters писало, что Трамп во время звонка заявил о 1,1 млрд евро, которые получила Москва за год от продажи нефти Евросоюзу. Он сказал, что эти деньги направляются на финансирование российских военных сил. По мнению главы Белого дома, европейские лидеры должны оказать экономическое давление на Китай за якобы финансирование военных действий России на Украине.