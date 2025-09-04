Главное из заявлений «коалиции желающих»Страны Европы готовы поставлять Киеву дальнобойные ракеты и направить свои войска в рамках гарантий безопасности
«Коалиция желающих» намерена в ближайшие дни согласовать участие Соединенных Штатов в предоставлении гарантий безопасности Киеву. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам видеоконференции с участием президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также европейских лидеров.
«Соединенные Штаты, как я уже сказал, были вовлечены в этот процесс», – сказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).
Французский лидер также рассказал, что представители 26 стран, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности. Еще ряд стран обдумывают свою позицию по этому вопросу, добавил Макрон.
Президент Франции также рассказал о планах вероятных встреч для урегулирования украинского конфликта. По плану, сначала президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу по урегулированию кризиса. После состоятся переговоры лидеров стран с Трампом. По словам Макрона, впоследствии запланирована четырехсторонняя встреча, возможно, со странами Евросоюза. При отказе Москвы от мирных переговоров Евросоюз и США введут новые антироссийские санкции, подчеркнул политик.
Кроме того, британское правительство сообщило, что «коалиция желающих» готова поставлять Украине ракеты большой дальности. Премьер-министр страны Кир Стармер сказал, «коалиция» «дала нерушимую клятву Украине» при поддержке Трампа и «теперь очевидно, что им нужно пойти еще дальше, чтобы оказать давление на Путина и добиться прекращения боевых действий».
По данным Reuters, Трамп во время звонка участникам встречи «коалиции желающих» заявил, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть. По словам главы Белого дома, Москва получила 1,1 млрд евро за год от продажи нефти Евросоюзу. По словам Трампа, деньги направляются на финансирование российских военных сил. Трамп также подчеркнул, что европейские лидеры должны оказать экономическое давление на Китай за якобы финансирование военных действий России на Украине.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и советники Трампа рассмотрят меры в отношении российских нефти и газа в ближайшие 24 часа. «Точка зрения Трампа была очень четкой: мы должны действовать вместе в санкционной политике… Здесь есть две цели: нефть и газ», – сказал Стубб (цитата по «РИА Новости»).
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщил, что республика на саммите так называемой «коалиции желающих» по Украине заявила о готовности Анкары использовать все возможности, чтобы сыграть ведущую роль в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта, передает «РИА Новости».
4 сентября Der Spiegel писал, что «коалиция желающих» обсуждает возможные сценарии военной миссии на Украине после заключения мирного соглашения с Россией. По данным издания, на секретных встречах рассматривались разные подходы, но единое мнение о том, сколько каждая страна готова выделить солдат, пока отсутствует.