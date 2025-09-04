Главное из заявлений «коалиции желающих»

Президент Франции также рассказал о планах вероятных встреч для урегулирования украинского конфликта. По плану, сначала президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу по урегулированию кризиса. После состоятся переговоры лидеров стран с Трампом. По словам Макрона, впоследствии запланирована четырехсторонняя встреча, возможно, со странами Евросоюза. При отказе Москвы от мирных переговоров Евросоюз и США введут новые антироссийские санкции, подчеркнул политик.