Макрон рассказал о планах возможных встреч по разрешению конфликта на Украине
Запланировано, что сначала президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу по урегулированию конфликта, после чего состоятся переговоры лидеров стран с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих». Трансляцию проводит Елисейский дворец в соцсети X.
Далее, по его словам, запланирована четырехсторонняя встреча, возможно, со странами Евросоюза.
Он также подчеркнул, что при отказе Москвы от мирных переговоров, Евросоюз и США введут новые антироссийские санкции.
О готовности Путина провести встречу с Зеленским говорил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News 19 августа. При этом он указал, что не обещает, что президенты России и Украины «выйдут из той комнаты лучшими друзьями» и с мирным соглашением.
1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп в ходе саммита на Аляске 15 августа не достигли договоренности о возможной встрече с Зеленским.