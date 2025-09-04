Газета
Главная / Политика /

Макрон рассказал о планах возможных встреч по разрешению конфликта на Украине

Ведомости

Запланировано, что сначала президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу по урегулированию конфликта, после чего состоятся переговоры лидеров стран с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих». Трансляцию проводит Елисейский дворец в соцсети X. 

Далее, по его словам, запланирована четырехсторонняя встреча, возможно, со странами Евросоюза.

Он также подчеркнул, что при отказе Москвы от мирных переговоров, Евросоюз и США введут новые антироссийские санкции. 

Ушаков: пока договоренности о встрече с Зеленским достигнуто не было

Политика / Международные отношения

3 сентября Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР заявил, что готов ко встрече с Зеленским и пригласил президента Украины в Москву. Позже МИД страны отверг это предложение.

О готовности Путина провести встречу с Зеленским говорил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News 19 августа. При этом он указал, что не обещает, что президенты России и Украины «выйдут из той комнаты лучшими друзьями» и с мирным соглашением.

1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп в ходе саммита на Аляске 15 августа не достигли договоренности о возможной встрече с Зеленским.

