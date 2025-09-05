Газета
Главная / Политика /

Еврокомиссар: санкции ЕС против РФ должны сохраняться после договора по Украине

Ведомости

Евросоюз не должен возобновлять импорт российских энергоносителей даже после возможного заключения мирного соглашения по Украине. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен. Его слова передают «РИА Новости».

Еврокомиссия уже в мае представила дорожную карту, согласно которой импорт энергоресурсов из России в ЕС планируется прекратить до конца 2027 г. Йоргенсен подчеркнул, что речь идет не о временных санкциях, а о долгосрочном решении, которое, по его мнению, исключает возвращение российских энергоносителей на европейский рынок.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщал 1 сентября, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает все варианты санкций в отношении России.

Он рассказал, что решение рассмотреть варианты действий в отношении РФ связаны с якобы участившимися ударами по территории Украины со стороны Москвы, несмотря на переговоры глав России и США Владимира Путина и Трампа на Аляске 15 августа.

