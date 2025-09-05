Еврокомиссар: санкции ЕС против РФ должны сохраняться после договора по Украине

Еврокомиссия уже в мае представила дорожную карту, согласно которой импорт энергоресурсов из России в ЕС планируется прекратить до конца 2027 г. Йоргенсен подчеркнул, что речь идет не о временных санкциях, а о долгосрочном решении, которое, по его мнению, исключает возвращение российских энергоносителей на европейский рынок.