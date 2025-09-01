Бессент: власти США изучат все варианты санкций в отношении России
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает все варианты санкций в отношении России, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью Fox News.
«Я думаю, что с президентом Трампом все варианты возможны, я думаю, мы очень внимательно их рассмотрим на этой неделе», – сказал он.
Он рассказал, что решение рассмотреть варианты действий в отношении РФ связаны с якобы участившимися ударами по территории Украины со стороны Москвы, несмотря на переговоры глав России и США Владимира Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
29 августа государства – члены Европейского союза (ЕС) подписали совместное заявление, осуждающее удары по территории Украины со стороны России. В документе написано о якобы намеренной атаке Вооруженных сил (ВС) России на невоенные объекты и гражданских лиц. При этом Венгрия – единственная страна – участник ЕС, которая не поддержала заявление.
28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские ВС наносят удары исключительно по военным объектам и целям обеспечения вооруженных сил Украины (ВСУ). Так она прокомментировала вызов сотрудника российской дипмиссии в европейскую внешнеполитическую службу после сообщений о повреждении представительства ЕС в Киеве в результате ракетных ударов.