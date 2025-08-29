Газета
Венгрия не поддержала совместное заявление ЕС, осуждающие удары по Киеву

Ведомости

Венгрия отказалась поддерживать совместное заявление государств – членов Европейского союза (ЕС), осуждающее удары по Киеву. Документ опубликован на сайте Европейской службы внешних связей.

Венгрия оказалась единственной страной – участником ЕС, которая не поддержала заявление. Остальные 26 стран прописаны в документе, в том числе и Словакия, которая, как и Венгрия, зависит от российского нефтепровода «Дружба», атакованного Украиной 22 августа.

В заявлении написано о якобы намеренной атаке Вооруженных сил (ВС) России на невоенные объекты и гражданских лиц.

27 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ атакуют военные и околовоенные цели, а президент России Владимир Путин всегда занимает продуманную и ответственную позицию в вопросах украинского кризиса.

22 августа главы МИД Словакии и Венгрии Юрай Бланар и Петер Сийярто направили письмо Еврокомиссии (ЕК), где призвали заставить Украину остановить удары по трубопроводу «Дружба» на территории России.

26 августа Сийярто заявил, что украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию. Политик считает, что Киев пытается оказать давление на Будапешт, чтобы изменить его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз.

