Венгрия не поддержала совместное заявление ЕС, осуждающие удары по Киеву

26 августа Сийярто заявил, что украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию. Политик считает, что Киев пытается оказать давление на Будапешт, чтобы изменить его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз.