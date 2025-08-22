Венгрия и Словакия потребовали от ЕК заставить ВСУ прекратить удары по «Дружбе»Поставки нефти в результате последней атаки могут ограничить минимум на пять дней
Главы МИД Словакии и Венгрии Юрай Бланар и Петр Сийярто направили письмо Еврокомиссии (ЕК), где призвали заставить Украину остановить удары по трубопроводу «Дружба» на территории России.
«Без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран [нефтью] просто невозможно», – говорится в документе (цитата по ТАСС). Нефть перестанет передаваться по трубопроводу на минимум пять дней, указано в письме.
22 августа Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» вновь остановились после ночных ударов на российско-белорусской границе. Он отметил, что это очередная попытка Украины «втянуть нас в конфликт».
Об атаке на трубопровод сообщила и министр экономики Словацкой Республики Дениса Сакова. Она подчеркнула, что это уже второе повреждение инфраструктуры за неделю, при котором пришлось ограничить функциональность «Дружбы». Уже тогда она сказала, что перекачка ресурса из России в скором времени прекратится.
В ночь на 13 августа ВСУ также атаковали распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Сийярто тогда говорил об осуждении действий Киева со стороны Венгрии. Кроме того, Будапешт поставляет нефть и Украине, помогая ей не оказаться в «затруднительном положении», по словам главы венгерского МИД. Поэтому он призвал Украину прекратить подобные удары. 19 августа поставки были восстановлены.