МИД Венгрии заявил о новой приостановке поставок по «Дружбе» из-за атак

МИД Венгрии заявил о новой приостановке поставок по «Дружбе» из-за атакОб ударе по нефтепроводу также сообщили в Словакии
Поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» вновь остановились после ударов на российско-белорусской границе. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook
«Ночью поступила новость о том, что нефтепровод “Дружба” на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке – в третий раз за короткий промежуток времени. Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена», – написал он.
Сийярто добавил, что это «очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны» и «очередная попытка втянуть нас в конфликт».
22 августа о новой атаке сообщила министр экономики Словацкой Республики Дениса Сакова. По данным минэкономики Словакии, произошло второе повреждение инфраструктуры за семь дней, которое привело к ограничению функциональности нефтепровода.
В ночь на 13 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Сообщивший об этом Сийярто подчеркивал, что Венгрия осудила такие действия, так как нефть поставляется в страну именно через «Дружбу». 18 августа Сийярто заявил, что причиной приостановки поставок нефти стала украинская атака на нефтепровод.
19 августа венгерский министр сообщил, что поставки российской нефти в страну по «Дружбе» восстановлены.