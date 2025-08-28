Захарова: ВС РФ наносят удары только по военным объектам ВСУ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военным объектам и целям обеспечения ВСУ.
Так она прокомментировала вызов сотрудника российской дипмиссии в европейскую внешнеполитическую службу после сообщений о повреждении представительства ЕС в Киеве в результате ракетных ударов.
Захарова отметила, что ущерб гражданской инфраструктуре возникает из-за работы украинских систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.
По ее словам, обвинения ЕС и европейских СМИ в якобы атаках России на гражданские объекты контрастируют с отсутствием реакции на обстрелы ВСУ российской гражданской инфраструктуры и теракты на территории РФ. Дипломат напомнила, что Москва неоднократно поднимала эти факты на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ.
В ночь на 28 августа Минобороны сообщило о групповом ударе по военным авиабазам и предприятиям ВПК Украины с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что все цели были поражены.