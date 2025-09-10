Еврокомиссия рассматривает санкции против китайских НПЗ за связи с Россией

ЕС расширяет список компаний из третьих стран, обвиняемых в помощи России в обходе ограничений, пишет Reuters. В него входят как небольшие посредники, поставляющие в Москву товары двойного назначения, так и крупные организации. В рамках 18-го пакета санкций в список были внесены два китайских банка и крупнейший индийский НПЗ Nayara Energy в Вадинаре.