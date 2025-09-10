Еврокомиссия рассматривает санкции против китайских НПЗ за связи с Россией
Европейская комиссия обсуждает возможность включения ряда независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов в 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, предложение о новом пакете мер может быть представлено уже 12 сентября, после возвращения делегации ЕС из Вашингтона, где проходят консультации по санкционной политике.
ЕС расширяет список компаний из третьих стран, обвиняемых в помощи России в обходе ограничений, пишет Reuters. В него входят как небольшие посредники, поставляющие в Москву товары двойного назначения, так и крупные организации. В рамках 18-го пакета санкций в список были внесены два китайских банка и крупнейший индийский НПЗ Nayara Energy в Вадинаре.
Ожидается, что в новом предложении также будут указаны банки из двух стран Центральной Азии. С лета Евросоюз изучает деятельность некоторых китайских НПЗ в связи с подозрениями в закупках российской нефти у так называемого «теневого флота», уже находящегося под санкциями.
В настоящее время ЕС готовит 19-й пакет санкций против России. Bloomberg писало, что ЕС может сконцентрироваться на российских платежных системах и наложить дополнительные ограничения на торговлю нефтью из РФ.