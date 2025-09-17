Handelsblatt: ЕС намерен ввести ограничения на выдачу виз россиянам

Еврокомиссия намерена ввести единые правила по ограничению виз для россиян в рамках 19-ого пакета санкций, сообщает Handelsblatt.



В 2024 г. страны ЕС выдали более 600 000 шенгенских виз, значительная часть которых пришлась на Италию, Францию, Испанию и Грецию. Германия же выдала только 17 200 виз. Теперь Еврокомиссия хочет обязать южноевропейские страны сократить выдачу документов, чтобы нагрузка и политика в этой сфере были одинаковыми для всех членов союза.



Новый пакет санкций также направлен на ускорение отказа Европы от российского газа и нефти. Согласно документу, полный запрет на российский газ может вступить в силу уже к середине 2027 г., на полгода раньше запланированного срока.