Handelsblatt: ЕС намерен ввести ограничения на выдачу виз россиянам
Еврокомиссия намерена ввести единые правила по ограничению виз для россиян в рамках 19-ого пакета санкций, сообщает Handelsblatt.
В 2024 г. страны ЕС выдали более 600 000 шенгенских виз, значительная часть которых пришлась на Италию, Францию, Испанию и Грецию. Германия же выдала только 17 200 виз. Теперь Еврокомиссия хочет обязать южноевропейские страны сократить выдачу документов, чтобы нагрузка и политика в этой сфере были одинаковыми для всех членов союза.
Новый пакет санкций также направлен на ускорение отказа Европы от российского газа и нефти. Согласно документу, полный запрет на российский газ может вступить в силу уже к середине 2027 г., на полгода раньше запланированного срока.
Отдельный блок касается Индии и Китая. По данным Handelsblatt, Еврокомиссия планирует санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов этих стран, которые участвуют в торговле российской нефтью. Кроме того, в санкционный список будут внесены дополнительные суда «теневого флота».
Как отмечает издание, решение о расширении санкций связано с недавним инцидентом с беспилотниками в Польше и давлением США на Европу. Президент Дональд Трамп настаивал, чтобы Европа присоединилась к американским мерам и усилила экономическое давление на Россию и ее крупнейших покупателей нефти.