ЕК утвердила 19-й пакет антироссийских санкций

ЕК утвердила 19-й пакет антироссийских санкцийОб ограничениях будет объявлено 19 сентября
Европейская комиссия (ЕК) утвердила 19-й пакет санкций против России. Он будет представлен 19 сентября, заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью, ее слова передает ТАСС.
«Как и ожидалось, мы можем подтвердить, что ЕК внесла предложение по новому пакету санкций, 19-му пакету», – сказала Пинью на брифинге.
По ее словам, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выступит с заявлением совместно с главой евродипломатии Каей Каллас, чтобы объявить о новых ограничениях.
16 сентября Politico сообщала, что рассмотрение ограничений в рамках 19 -го пакета антироссийских санкций отложено на неопределенный срок, так как президент США Дональд Трамп и ЕС продолжают усиливать давление на Словакию и Венгрию, требуя от них снизить зависимость от российской нефти. 18 сентября издание со ссылкой на дипломатов писало, что ЕК может представить официальное предложение по 19-му пакету 19 или 22 сентября.
17 сентября Handelsblatt сообщила, что в рамках нового пакета Еврокомиссия намерена ввести единые правила по ограничению виз для россиян. Рестрикции также коснутся банков и нефтеперерабатывающих заводов Индии и Китая из-за участия в торговле российской нефтью. В санкционный список войдут и дополнительные суда так называемого «теневого флота», по данным издания.