ЕК утвердила 19-й пакет антироссийских санкций

16 сентября Politico сообщала, что рассмотрение ограничений в рамках 19 -го пакета антироссийских санкций отложено на неопределенный срок, так как президент США Дональд Трамп и ЕС продолжают усиливать давление на Словакию и Венгрию, требуя от них снизить зависимость от российской нефти. 18 сентября издание со ссылкой на дипломатов писало, что ЕК может представить официальное предложение по 19-му пакету 19 или 22 сентября.