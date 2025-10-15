Сийярто сравнил удары по «Дружбе» с атаками на суверенитет Венгрии
Атаки на трубопровод «Дружба» следует рассматривать как посягательство на суверенитет Венгрии. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе Российской энергетической недели.
По его словам, без «Дружбы» Венгрия физически не способна обеспечить страну нефтью, поскольку остальная инфраструктура не обладает достаточными мощностями.
«Так что, кто бы ни атаковал трубопровод, ведущий в Венгрию, он атакует наш национальный суверенитет, предполагающий безопасные энергопоставки», – сказал министр (цитата по ТАСС).
Сийярто выразил надежду, что Европейский союз (ЕС) примет меры для обеспечения безопасных энергетических поставок в страны сообщества. Он добавил, что до сих пор Будапешт не видел поддержки.
14 октября Сийярто заявил, что страны ЕС точно потерпят проигрыш, когда начнут закупать энергоносители у США, несмотря на то что они пока не знают точных условий по предложению Еврокомиссии. 24 сентября глава венгерского МИДа говорил, что его республика не прекратит покупать российскую нефть, даже если этого потребует президент США Дональд Трамп. Bloomberg тогда писал, что Венгрия предпочитает использовать трубопровод «Дружба», а не альтернативный маршрут через Хорватию. Издание объяснило это тем, что второй путь обходится слишком дорого при маленькой пропускной способности.
26 августа Сийярто заявлял, что украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию. По мнению политика, Киев пытается оказать давление на Будапешт, чтобы изменить его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз. Министр заявил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии «в грубой и бесстыдной манере».