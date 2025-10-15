Сийярто сравнил удары по «Дружбе» с атаками на суверенитет Венгрии

14 октября Сийярто заявил, что страны ЕС точно потерпят проигрыш, когда начнут закупать энергоносители у США, несмотря на то что они пока не знают точных условий по предложению Еврокомиссии. 24 сентября глава венгерского МИДа говорил, что его республика не прекратит покупать российскую нефть, даже если этого потребует президент США Дональд Трамп. Bloomberg тогда писал, что Венгрия предпочитает использовать трубопровод «Дружба», а не альтернативный маршрут через Хорватию. Издание объяснило это тем, что второй путь обходится слишком дорого при маленькой пропускной способности.