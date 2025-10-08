Послы ЕС согласовали план по прекращению импорта нефти и газа РФ к 2028 году
Послы стран Европейского союза договорились о реализации плана по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 г. Блок уже ведет переговоры о внесении изменений в законодательство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
В ходе закрытой встречи европейские послы приняли решение направить предложенный закон своим министрам для утверждения на заседании 20 октября.
Собеседники агентства рассказали, что почти все страны ЕС выразили поддержку плану о прекращении импорта российских нефти и газа. Это говорит о том, что изменения в законодательство примут, несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии, пишет Reuters.
Тем не менее, остается неразрешенный вопрос. Он заключается в том, нужно ли получать предварительное разрешение на экспорт сжиженного природного газа до его поставки, а также проверять его происхождение по прибытии в порты.
Франция и Италия заявили о поддержке плана с тем условием, чтобы поставки либо проходили предварительную авторизацию, либо проверялись властями по прибытии в ЕС.
Закон, в случае его принятия, обяжет Венгрию и Словакию разработать национальные планы по прекращению импорта к 2028 г.
28 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не должен приказывать Братиславе и Будапешту, откуда им получать поставки нефти и газа. Он напомнил, что Словакия и Венгрия – суверенные страны, которые, согласно международному праву, принимают решения о своем энергетическом балансе.