Фицо призвал ЕК сбросить «антироссийские очки»

3 октября «Ведомости» на основе данных аналитического центра Bruegel рассчитали, что экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза в январе – сентябре 2025 г. сократился на 7% по сравнению с прошлым годом и составил около 15 млрд куб. м.