Фицо призвал ЕК сбросить «антироссийские очки»
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейскую комиссию (ЕК) сбросить «антироссийские очки» в отношении поставок нефти и газа. Об этом он заявил на Европейском ядерном форуме, проходящем в Братиславе.
«Что касается [отказа от традиционных поставок] газа и нефти, мы стреляем себе в колено. Я готов спорить с Еврокомиссией сутками», – сказал он (цитата по ТАСС).
Фицо подчеркнул, что план RePower EU, согласно которому Европа должна отказаться от использования российского ископаемого топлива до 2030 г., станет серьезной угрозой для Словакии. Он предупредил, что такой шаг может нанести ущерб энергетической безопасности страны.
28 сентября Фицо заявил, что никто не должен приказывать Братиславе и Будапешту, откуда им получать поставки нефти и газа. Он напомнил, что Словакия и Венгрия – суверенные страны, которые, согласно международному праву, принимают решения о своем энергетическом балансе.
3 октября «Ведомости» на основе данных аналитического центра Bruegel рассчитали, что экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза в январе – сентябре 2025 г. сократился на 7% по сравнению с прошлым годом и составил около 15 млрд куб. м.