Фицо: никто не может приказывать Словакии и Венгрии, откуда получать нефть

Таким образом премьер отреагировал на давление со стороны США и ЕС
Ведомости

Никто не должен приказывать Братиславе и Будапешту, откуда им получать поставки нефти и газа. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на церемонии с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Видео его выступления опубликовало словацкое правительство в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он напомнил, что Словакия и Венгрия суверенные страны, которые, согласно международному праву, принимают решения о своем энергетическом балансе.

«Я такого же мнения, как и председатель правительства Венгрии, что политическое, идеологическое решение – полностью отрезать Европу от поставок этого топлива из России – нанесет наибольший ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Евросоюзу», – подчеркнул Фицо.

Трамп и Орбан обсудили отказ от российской нефти

Политика / Международные новости

В то же время премьер выразил озабоченность по поводу продолжающегося кризиса на Украине. Он указал, что Словакия и Венгрия настаивают на прекращении конфликта. По мнению Фицо, в Евросоюзе только два премьер-министра говорят о необходимости достижения мира на Украине, и одним из них является Орбан. Отношения Братиславы и Будапешта должны быть направлены на дальнейшую поддержку мирных инициатив, ведущих к завершению кризиса, отметил он.

26 сентября Орбан разместил запись беседы, на которой президент США Дональд Трамп заявил, что не будет винить Венгрию и Словакию за покупку российских энергоносителей, так как у них нет выбора. Премьер указал, что Будапешт не подчинится требованиям Брюсселя. Он предупредил, что если отрезать Венгрию от российской нефти и газа, то экономика страны упадет на 4%.

24 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна не откажется от импорта российской нефти, даже если с таким требованием выступит Трамп.

