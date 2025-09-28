Фицо: никто не может приказывать Словакии и Венгрии, откуда получать нефть

В то же время премьер выразил озабоченность по поводу продолжающегося кризиса на Украине. Он указал, что Словакия и Венгрия настаивают на прекращении конфликта. По мнению Фицо, в Евросоюзе только два премьер-министра говорят о необходимости достижения мира на Украине, и одним из них является Орбан. Отношения Братиславы и Будапешта должны быть направлены на дальнейшую поддержку мирных инициатив, ведущих к завершению кризиса, отметил он.