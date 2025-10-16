В Евросоюзе поддержали полный запрет импорта российского газа
Комитет промышленности и энергетики Европарламента (ЕП) поддержал большинством голосов предложение о поэтапном полном запрете на импорт российских газа, нефти и нефтепродуктов. Заседание транслировалось на сайте ЕП.
В случае принятия инициативы заключение новых контрактов на поставку российского газа будет запрещено с начала 2026 г. Действующие краткосрочные контракты будут выполняться до середины июня 2026 г., а долгосрочные – до 1 января 2027 г.
Это первый шаг в процессе согласования данного решения. Теперь документ передадут для обсуждения единой позиции в рамках трехсторонних переговоров между ЕП, Советом ЕС и Еврокомиссией. После завершения переговоров закон будет рассмотрен на пленарной сессии Европарламента и потребует утверждения Советом ЕС.
19 сентября Еврокомиссия представила проект 19-го пакета ограничений. Он предполагает запрет на импорт российского СПГ с января 2027 г., а также санкции против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС намерен расширить давление на нефтетрейдеров и нефтехимические компании в Китае и Индии.
9 октября страны Евросоюза предварительно достигли согласия о запрете на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). При этом представитель Венгрии не возражал, когда послы обсуждали вопрос. В то же время посол Словакии высказался против введения санкций в отношении РФ. Он объяснил это тем, что политика ЕС в области изменения климата нанесет ущерб автомобильной промышленности Словакии.