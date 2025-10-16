В Евросоюзе поддержали полный запрет импорта российского газа

9 октября страны Евросоюза предварительно достигли согласия о запрете на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). При этом представитель Венгрии не возражал, когда послы обсуждали вопрос. В то же время посол Словакии высказался против введения санкций в отношении РФ. Он объяснил это тем, что политика ЕС в области изменения климата нанесет ущерб автомобильной промышленности Словакии.