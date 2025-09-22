Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Еврокомиссия: санкции против российского СПГ требуют единогласного утверждения

Ведомости

Евросоюз сможет ввести санкции против российского сжиженного природного газа только при единогласном согласии всех стран-членов. Поддержки простого большинства, как в случае с пошлинами на российские удобрения, в этом вопросе недостаточно. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге в Брюсселе.

«Да, я могу подтвердить, что все предложенные меры нуждаются в единогласном одобрении», – сказал он, отвечая на вопрос о перспективах санкций против российского СПГ (цитата по «РИА Новости»).

19 сентября Еврокомиссия представила проект 19-го пакета ограничений. Он предполагает запрет на импорт российского СПГ с января 2027 г., а также санкции против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС намерен расширить давление на нефтетрейдеров и нефтехимические компании в Китае и Индии.

Эксперты отмечают, что новый пакет несет риски для самого Евросоюза. Так, по мнению специалиста по Центральной Европе Вадима Трухачева, попытка наказать китайские компании и действия с российскими активами могут вызвать отток капитала. Однако, подчеркнул он, «бюрократическая машина Брюсселя требует дальнейших ограничений, так что надеяться на то, что введения дальнейших санкций не случится, не приходится».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь