Еврокомиссия: санкции против российского СПГ требуют единогласного утверждения
Евросоюз сможет ввести санкции против российского сжиженного природного газа только при единогласном согласии всех стран-членов. Поддержки простого большинства, как в случае с пошлинами на российские удобрения, в этом вопросе недостаточно. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге в Брюсселе.
«Да, я могу подтвердить, что все предложенные меры нуждаются в единогласном одобрении», – сказал он, отвечая на вопрос о перспективах санкций против российского СПГ (цитата по «РИА Новости»).
19 сентября Еврокомиссия представила проект 19-го пакета ограничений. Он предполагает запрет на импорт российского СПГ с января 2027 г., а также санкции против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС намерен расширить давление на нефтетрейдеров и нефтехимические компании в Китае и Индии.
Эксперты отмечают, что новый пакет несет риски для самого Евросоюза. Так, по мнению специалиста по Центральной Европе Вадима Трухачева, попытка наказать китайские компании и действия с российскими активами могут вызвать отток капитала. Однако, подчеркнул он, «бюрократическая машина Брюсселя требует дальнейших ограничений, так что надеяться на то, что введения дальнейших санкций не случится, не приходится».