Еврокомиссия: санкции против российского СПГ требуют единогласного утверждения

Эксперты отмечают, что новый пакет несет риски для самого Евросоюза. Так, по мнению специалиста по Центральной Европе Вадима Трухачева, попытка наказать китайские компании и действия с российскими активами могут вызвать отток капитала. Однако, подчеркнул он, «бюрократическая машина Брюсселя требует дальнейших ограничений, так что надеяться на то, что введения дальнейших санкций не случится, не приходится».